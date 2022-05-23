Bütün yaz gezecekler

Hakan Evrensel'in "Yer Eksi iki" kitabından uyarlanacak filmde yüzbaşı rolünü canlandırmaya hazırlanan oyuncu Murat Yıldırım dizi öncesinde uzun bir tatil yapacak. Sezonu Dubai'de açacak olan çift, ardından Maldivler'e gidecek. Daha sonra Yunanistan'a geçecek olan Murat Yıldırım ile İman Elbani son olarak Bodrum'da yazın tadını çıkaracak.