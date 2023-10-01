Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Oyuncu Büşra Pekin'in son halini görenler tanıyamadı. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Pekin sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren Pekin'i görenler "Artık tanıyamıyoruz", "Büşra Pekin değil sanki", "Siz kimsiniz Büşra Pekin'i tanıyor musunuz?", "Sıla zannettim" yorumları yaptı. Bazı takipçileri ise Pekin'in estetik yaptırdığını iddia etti ve "Estetik yakışmış" dedi.