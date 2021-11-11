Buse Varol setlere dönüyor

Alişan'ın eşi Buse Varol, 3 yıl aradan sonra setlere dönüyor. Varol'un 'Camdaki Kız' dizisiyle anlaştığı ve Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği iddia edildi. Varol geçen günlerde setlere döneceğinin müjdesini vererek, "Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım. O yüzden Instagram'ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun işle ilgili şeyler paylaşayım diye" ifadelerini kullanmıştı.