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28 Haziran 2020 Pazar 13:28:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 13:47:00

Buse Varol: Alişan'ı ilk kez ağlarken gördüm

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan, eşiyle birlikte Instagram'dan canlı yayın yaptı. Varol, "Alişan'ı ilk defa bu ağlarken ve çaresiz bir şeyler yapmaya çalışırken gördüm." dedi.

Alişan ve ailesi, geçtiğimiz çarşamba günü Manisa Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında yaptıkları trafik kazasıyla ölümden döndü.

Alişan ile yanında bulunan eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı.

"KOLAY ATLATILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Instagram hesabından canlı yayın yapan çiftten Buse Varol, "O travma kolay kolay atlatılacak bir şey değil. En büyük şükrettiğim şey, hepimiz hayattayız ve çok sağlıklıyız. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ben ilk defa Alişan'ı böyle çaresiz, ağlarken gördüm" dedi.

"ALLAH BİZE BİR ŞANS VERDİ"

Ünlü şarkıcı ise, "Allah bize bir şans daha verdi. Bir şeyleri ders olarak çıkarmamızı istedi. Ben araba kullanırken ne yapmamam gerektiğini, bundan sonra nasıl olmam gerektiğini anladım. Benim de bazı hatalarım muhakkak olmuştur, kimse hatasız değil bundan sonra daha dikkat ederek yaşayacağız." ifadelerini kullandı. 

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