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17 Ocak 2024 Çarşamba 07:24:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 07:24:00

Buse İskenderoğlu ile Şevval Şahin makyajsız objektiflere takıldılar

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Miss Turkey birincileri Buse İskenderoğlu ile Şevval Şahin, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ile Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Makyajsız olmalarına Şahin, "Zaten yüzde 95 yapmıyorum. Doğal şeyler kullanıyorum. Botoks ve dolgu yapmıyorum" dedi. Sinema filmi olduğunu söyleyen Buse İskenderoğlu, "İkinci projem. Bu defa başrol kadın oyuncuyum. Set eğlenceli geçti. Nisan sonu vizyona girecek. İleride beni oyunculuk yaparken görebilirsiniz'' dedi.

Etiketler : buse iskenderoğlu şevval şahin miss turkey
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