Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ile Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Makyajsız olmalarına Şahin, "Zaten yüzde 95 yapmıyorum. Doğal şeyler kullanıyorum. Botoks ve dolgu yapmıyorum" dedi. Sinema filmi olduğunu söyleyen Buse İskenderoğlu, "İkinci projem. Bu defa başrol kadın oyuncuyum. Set eğlenceli geçti. Nisan sonu vizyona girecek. İleride beni oyunculuk yaparken görebilirsiniz'' dedi.

