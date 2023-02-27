Buruk kutlama

Oyuncu Demet Özdemir'in 31'inci yaşını eşi Oğuzhan Koç buruk kutladı. Asrın felaketinde yardım kampanyalarına verdikleri destekle adlarından söz ettiren çiftten Özdemir, sevenlerinden hediye yerine deprem bölgesine bağış yapmalarını istemişti. Koç, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı. Müzisyen, "Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü... İyi ki doğdun benim diğer yarım. Hem ailemiz, hem ülkemizin mutlu, huzurlu günleri için dua ediyorum" notunu yazdı.