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20 Haziran 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 15:00:00

Buruk kutlama

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Alişan ve Buse Varol uzun bir aradan sonra ilk kez gecelerde görüntülendi.

Alişan ve Buse Varol uzun bir aradan sonra ilk kez gecelerde görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda evliliklerine ikinci bir şans veren çift, Etiler'de Amaya İstanbul'un açılışına katıldı. Objektiflere el ele mutluluk pozları veren ikili, gecede ayrıca 46 yaşına giren Alişan'ın yeni yaşını da kutladı. Alişan ertesi gün koronavirüse yakalanmadan birkaç gün önce doğum gününü kutlayan ve kısa bir süre sonra da kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın son kutlama mesajını paylaştı.

Etiketler : Buruk kutlama Alişan ve Buse Varol Selçuk Tektaş
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