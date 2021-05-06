Bursa'da yeni bir hayat

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Eren Bakıcı, ekibin dağılmasıyla Bursa'da kendine yeni bir hayat kurdu. İstanbul'dan taşınarak Bursa'ya yerleşen Eren Bakıcı, tarlasında ve seramik atölyesinde zaman geçiriyor. Şehrin karmaşasından uzakta kalan Bakıcı, tarlasında ekim yapıyor, atölyesinde ise yeni ürünler tasarlıyor.

