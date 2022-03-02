Bursa'da ‘Masum ve Güzel'

Başrollerinde Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Mine Tugay ve Erkan Meriç'in yer aldığı 'Masum ve Güzel' dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Avşar film imzalı yapımın çekimlerine başlandı. Aytaç Çiçek'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin çekimleri Bursa sahnelerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da devam edecek.

