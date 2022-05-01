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01 Mayıs 2022 Pazar 11:26:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 11:29:00

Burnum daha iyiymiş

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'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilere imzasını atan Gülse Birsel, üniversite yıllarını andı.

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilere imzasını atan Gülse Birsel, üniversite yıllarını andı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, okul yıllığındaki fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Senarist ve oyuncu gönderisinin altına, "Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme. Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?" notunu düştü.

Etiketler : Burnum daha iyiymiş Avrupa Yakası Yalan Dünya Gülse Birsel
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