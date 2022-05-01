'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilere imzasını atan Gülse Birsel, üniversite yıllarını andı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, okul yıllığındaki fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Senarist ve oyuncu gönderisinin altına, "Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme. Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?" notunu düştü.