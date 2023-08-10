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10 Ağustos 2023 Perşembe 09:23:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 09:23:00

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.

Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : tan taşçı şarkıcı trafik kazası burdur
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