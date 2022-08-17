"Kovid'i çok ağır atlattım"

Dijitalde yayınlanacak olan 'Rüyanda Görürsün' adlı filmde Murat Boz'la birlikte başrolünü paylaşacak olan Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlatan oyuncu, sağlığı hakkında bilgi verdi. Kovid-19'u ağır geçirdiğini belirten Özberk, "Ben böyle ağır geçeceğini hiç tahmin etmiyordum. Hafif atlatırım diyordum. Hala ağrı kesici yanımda dolaşıyorum. Başımın ağrısı ve sırtımın ağrısı hiç geçmiyor. Zormuş, Kovid olan herkese geçmiş olsun diyorum" dedi. Koronavirüsü yeğeninin kendisine bulaştırdığını söyleyen Özberk, "Beni yeğenim beni kovid yaptı. Ablamlar hastaydı, ben de yeğenimle çok vakit geçirdim. Ben de hastalandım" diye konuştu.