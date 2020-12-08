Burcu Kara'dan ev hayatıyla ilgili esprili yorum: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım

Eşi Fırat Parlak’ın güzel yemek yaptığına vurgu yapan Burcu Kara, “Fırat’tan sonra mutfağı bıraktım ben. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum” şeklinde esprili bir yorumla eşinin ustalığına dikkat çekti.

