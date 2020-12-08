08 Aralık 2020 Salı 11:02:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:08:00
Burcu Kara'dan ev hayatıyla ilgili esprili yorum: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım
Oyuncu Burcu Kara, katıldığı bir yemek programında ev hayatıyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.
Eşi Fırat Parlak’ın güzel yemek yaptığına vurgu yapan Burcu Kara, “Fırat’tan sonra mutfağı bıraktım ben. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum” şeklinde esprili bir yorumla eşinin ustalığına dikkat çekti.
- Burcu Kara'dan ev hayatıyla ilgili esprili yorum: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım
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