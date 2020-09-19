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19 Eylül 2020 Cumartesi 12:47:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 12:47:00

Burcu Kara, boş kutuya 800 Euro vermiş: Turist olmanın zorluğu bu

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Sevilen oyuncu Burcu Kara, başından geçen bir dolandırıcılık olayını anlattı. 12 yıl önce ailesiyle birlikte Napoli'ye ailecek turistik ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Kara, dönüş için havalimanına giderken boş bir kutuya nasıl 800 Euro verdiğini, turist olmanın zorluklarını anlattı.

Ünlü oyuncu Burcu Kara, 12 yıl önce hayatının şokunu yaşadı. Anne ve babasıyla birlikte İtalya Napoli'ye tatile giden Kara, alışveriş yaptığı sırada nasıl dolandırıldığını anlattı.

2002 yılında ailesiyle birlikte İtalya'nın Napoli şehrine tatile giden oyuncu Burcu Kara, Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a alışveriş yaptığı yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı.

"Tatilin son günü dışarıya çıkıp dolaştık ve alışveriş yaptık. O zamanlar tabletler yeni çıkmıştı. Ben de tablet alacağım ama karar verememiştim. Sonra baktım İtalya'da fiyatlar daha uygun, buradan alayım diye düşündüm. Gezerken bir mağazaya girdik. Oradaki görevli adam bize ürünü tanıttı. Acayip bir satıcı ama adam tam şeytan! Evirdi çevirdi 'bu şöyle güzel, böyle güzel' diye anlattı."

"ADAM BİZE BOŞ KUTU SATMIŞ"

"Biz de bir tablet alıp çıktık. Beğendiğimiz ürünü adam alıp paket yaptı. O gün de Türkiye'ye dönüyoruz. Havalimanına giden trene bindik. Ben de el çantamın içine atmıştım kutuyu. Güzel paketlemişlerdi. 'Bir açıp bakayım' dedim. Bir açtım ki içinde ağır bir karton var. Yani içi boş. Annem, babam, ben şoka girdik. Beğendiğimiz ürünü paketleyeceği sırada boş kutuyla değiştirmiş. Adam resmen bize boş kutu satmış. 800 Euro'ya boş kutu satın almış oldum. Bunu bir mağaza yapıyor. Belki de güvenlik görevlileri de biliyordu."

"Turist olmanın zorluğu da bu. Biz uçağa gittiğimiz için geri dönüp adamı bulma şansımız yoktu. Bu olayı hiç unutmam. Dönmek zorunda olduğum için bir şey yapamadım. Hatta bu olaydan sonra o kutuyu bir süre sakladım. Her gördüğümde o günü hatırlayıp gülüyordum."

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