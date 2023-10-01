Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Oyuncu Burcu Kara, gündelik yaşamında karşılaştığı eleştirilerden söz etti. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Kara, yaşadıklarını şöyle ifade etti: ''Saçmalamamak çok büyük bir sınav. Her gün nasıl aynı olabiliriz? Elbise bakıyorum o anda! 'Sizi çok seviyordum ama çok suratsızsınız" diyor bana... Belki biraz önce canımı sıkan bir şey oldu, belki o gece uyumadım, belki kocamla kavga ettim, insanım ya bende. Robot değiliz biz, gülerek gezmiyoruz.'

