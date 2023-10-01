Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Burcu Kara, yaşamında karşılaştığı eleştirilerden söz etti.
Oyuncu Burcu Kara, gündelik yaşamında karşılaştığı eleştirilerden söz etti. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Kara, yaşadıklarını şöyle ifade etti: ''Saçmalamamak çok büyük bir sınav. Her gün nasıl aynı olabiliriz? Elbise bakıyorum o anda! 'Sizi çok seviyordum ama çok suratsızsınız" diyor bana... Belki biraz önce canımı sıkan bir şey oldu, belki o gece uyumadım, belki kocamla kavga ettim, insanım ya bende. Robot değiliz biz, gülerek gezmiyoruz.'