Şarkıcı Burcu Güneş, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar 3,3 milyon beğeni alan Hande Erçel'in Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasının ardından fotoğrafını sayfasından kaldırması olayıyla ilgili yorum yaptı. Güneş, "Dünya starları bir fotoğraflarına 200 bin beğeni alırken bizdeki bu sahte takipçiler ve beğeniler ne zaman gerçeğe dönüşecek?" açıklamasında bulundu.

