VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:30:00

Burcu Güneş: Takipçiler de beğeniler de sahte

ABONE OL

Burcu Güneş, Hande Erçel'in Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasının ardından fotoğrafını Instagram sayfasından kaldırması olayıyla ilgili yorum yaptı.

Şarkıcı Burcu Güneş, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar 3,3 milyon beğeni alan Hande Erçel'in Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasının ardından fotoğrafını sayfasından kaldırması olayıyla ilgili yorum yaptı. Güneş, "Dünya starları bir fotoğraflarına 200 bin beğeni alırken bizdeki bu sahte takipçiler ve beğeniler ne zaman gerçeğe dönüşecek?" açıklamasında bulundu.

Etiketler : burcu güneş hande erçel serenay sarıkaya magazin
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Polis olacak

Polis olacak
Baran artık aileden

Baran artık aileden
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER