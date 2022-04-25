Burcu Esmersoy: Her an evlenebilirim

Sunucu Burcu Esmersoy, Mehmet Demirkol'un programına konuk olarak katıldı. Esmersoy yayında evlilik hakkında sinyal verdi. 45 yaşındaki sunucu, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Güzel sunucu, Suyabatmaz'dan önce ise Massimo Cusimano ile hayatını birleştirmiş ve sonrasında 2008 yılında yollarını ayırmıştı.Bir süredir kendisinden yaşça küçük Nazım Akmandil ile ilişki yaşayan sunucu, programda "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi. Esmersoy'un bu açık sözlü yanıtına karşılık Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu. Esmersoy, ekranlara geri dönüp dönmeyeceği sorusuna ise "Gece 12'de program yapacaksın deseler bir saniye beklemem" yanıtını vermesi de dikkat çekti. Ünlü sunucu böylece ekranlara dönüş için ilk sinyali de verdi.

