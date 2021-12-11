Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam erkek arkadaşıyla Etiler'de bir mekândan çıkarken ilk kez görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen sevgililer, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Habercilerin ilişkisi hakkındaki sorularına Esmersoy, ''Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır var'' dedi. Esmersoy'un aracını sevgilisi kullandı. Şoför ise arka koltukta oturdu.