VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
04 Haziran 2024 Salı 10:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2024 Salı 10:00:00

Burcu Binici gökyüzünden şehri keşfetti: Heyecandan kalbim duracak sandım

ABONE OL

Burcu Binici, 360 derece İstanbul'un eşsiz manzarasını izleyerek eğlencenin tadını çıkarttı. Burcu Binici,

Oyuncu Burcu Binici, önceki gün Emaar Skyview'de eğlencenin tadını çıkarttı. 360 derece İstanbul'un eşsiz manzarasını izleyen Binici, daha sonra ise deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk'da yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında heyecandan ne yapacağını bilemeyen Binici, "Böyle bir deneyimi ilk defa yaşadım. Heyecandan kalbim duracak sandım'' dedi.

Etiketler : oyuncu burcu binici manzara
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
Fatma Karanfil vefat etti

Fatma Karanfil vefat etti
Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti
Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"

Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Burak Sergen dördüncü kez evlendi
Hemşerilerini unutmuyor

Hemşerilerini unutmuyor
ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX