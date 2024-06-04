Gökyüzünden şehri keşfetti

Oyuncu Burcu Binici, önceki gün Emaar Skyview'de eğlencenin tadını çıkarttı. 360 derece İstanbul'un eşsiz manzarasını izleyen Binici, daha sonra ise deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk'da yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında heyecandan ne yapacağını bilemeyen Binici, "Böyle bir deneyimi ilk defa yaşadım. Heyecandan kalbim duracak sandım'' dedi.

