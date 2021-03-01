Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a: Kürk giyende vicdan sorunu var

Kürk tutkusundan vazgeçmeyen Bülent Ersoy, bir kez daha eleştiri oklarının hedefinde oldu. Ersoy, önceki gün 55 gümüş tilkinin kullanıldığı, fiyatının ise 450 bin TL olduğu kürküyle poz verdi. Sosyal medyada hayvanseverlerden eleştiri alan Bülent Ersoy için sert yorum Burçin Terzioğlu'ndan geldi.

Oyuncu, Diva'yı vicdansızlıkla suçladı. Katledilen hayvanlara rağmen kürk giyme sevdasından vazgeçmeyenlere göndermede bulunan Terzioğlu, ''En az 50 hayvanın katlediği bilip de giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün'' göndermesinde bulundu. Ayrıca Ersoy'un paltosunun 4 ayda tamamlandığı iddia edildi.

