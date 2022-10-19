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19 Ekim 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 19:30:00

Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı

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Şarkıcı Buray, Sıfır Atık Festivali'nin kapanış gününde gençlere çağrıda bulundu.

Şarkıcı Buray, Sıfır Atık Festivali'nin kapanış gününde gençlere çağrıda bulundu. Popçu, doğal dengeyi korumak konusunda herkesin sıfır tolerans noktasında olması gerektiğini dile getirdi. Sıfır Atık projesinin çevre hassasiyeti açısından son derece önemli bir proje olduğunun altını çizen şarkıcı, "Sağlığımız için, bizden sonraki kuşakların ve yerkürenin geleceği için üzerinde durmamız gereken en acil konu çevre ve çevre duyarlılığı. Bu sebeple bu tip projeleri çok önemsiyor, koşulsuz destek veriyoruz'' dedi.

Etiketler : Buray Şarkıcı Buray Sıfır Atık Festivali
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