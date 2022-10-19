Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı

Şarkıcı Buray, Sıfır Atık Festivali'nin kapanış gününde gençlere çağrıda bulundu. Popçu, doğal dengeyi korumak konusunda herkesin sıfır tolerans noktasında olması gerektiğini dile getirdi. Sıfır Atık projesinin çevre hassasiyeti açısından son derece önemli bir proje olduğunun altını çizen şarkıcı, "Sağlığımız için, bizden sonraki kuşakların ve yerkürenin geleceği için üzerinde durmamız gereken en acil konu çevre ve çevre duyarlılığı. Bu sebeple bu tip projeleri çok önemsiyor, koşulsuz destek veriyoruz'' dedi.

