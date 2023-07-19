Buray elleriyle besliyor

Oyuncu Ezgi Şenler, son olarak sevgilisi Buray'ın evinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. 'Üvey Anne' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu, sevgilisinin kendisi için hazırladığı tabağı takipçilerinin beğenisine sundu. Şenler gönderisinin altına, "'Şu yeşil şeyin içine ne koydu bilmiyorum ama yiyeceğiz artık açız. Sağlıklı olduğunu söylüyor" notunu düştü.