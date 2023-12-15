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15 Aralık 2023 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 08:45:00

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

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Buray, Barış Manço yolunda ilerlediğini söyledi.

Müzisyen Buray, Barış Manço yolunda ilerlediğini söyledi. Önceki gün tek başına Nişantaşı City's'de görüntülenen Buray, habercilerle sohbet etti.

YouTube'daki 'Ne Gezdin Be Buray' adlı kanalıyla birlikte şu zamana kadar 53 ülke gezdiğini belirten müzisyen, "Çok ülke gezdim, gezmeye devam edeceğim. Gezdiğim bütün ülkelerde farklı anılar biriktiriyorum" dedi.

Ben Barış Manço yolunda ilerliyorum diyen Buray, "Merhum sanatçı Barış Manço sanırım yaklaşık 120 ülke gezmişti. Zaten müziğini de çok severek dinliyorum bende onun gezdiği ülke kadar ülke gezip müzikler yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Sevgilisi Ezgi Şenler ile güzel bir birlikteliği olduğunu da söyleyen Buray, "Afrika ülkelerine gittiğimde o gelmiyor konfordan dolayı ama onunla da Avrupa ülkeleri ile bir gezi planımız var" dedi.

Etiketler : müzisyen buray barış manço ezgi şenler
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