"Burak'la çok iyi arkadaşız"

Manken ve oyuncu Sema Şimşek 2012 yılında boşandığı eski eşi Burak Hakkı'yla arkadaş kaldıklarını söyledi. Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen Şimşek, "Burak'la arkadaşlığımız ve anne babalığımız şahane gidiyor. Çocuğumuz çok mutlu. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ölene kadar çocuğumun babası olarak hayatımda olacak." dedi. Şimşek, Burak Hakkı'nın sevgilisiyle de çok iyi arkadaş olduklarını belirtti.