VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Guterres: Nükleer silahsız bir dünya mümkün
"Deprem şehirlerimizin tamamını ayağa kaldıracağız"
"28 Mayıs'ta, bu densizlere hak ettikleri cevabı sandıkta verelim"
Başkan Erdoğan'dan gençlerle buluşmasına ilişkin paylaşım
Göç İdaresinden sınırda çekildiği öne sürülen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin açıklama
20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:39:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:39:00

"Burak'la çok iyi arkadaşız"

ABONE OL

Sema Şimşek 2012 yılında boşandığı eski eşi Burak Hakkı'yla arkadaş kaldıklarını söyledi.

Manken ve oyuncu Sema Şimşek 2012 yılında boşandığı eski eşi Burak Hakkı'yla arkadaş kaldıklarını söyledi. Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen Şimşek, "Burak'la arkadaşlığımız ve anne babalığımız şahane gidiyor. Çocuğumuz çok mutlu. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ölene kadar çocuğumun babası olarak hayatımda olacak." dedi. Şimşek, Burak Hakkı'nın sevgilisiyle de çok iyi arkadaş olduklarını belirtti.

Etiketler : sema şimşek burak hakkı magazin
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
'Hande'nin ses rengi çok özel'

'Hande'nin ses rengi çok özel'
6 yıl sonra setlere dönüyor

6 yıl sonra setlere dönüyor
Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum
Albüm yolda

Albüm yolda
Hünel'e sahnesinde Kayseri altını

Hünel'e sahnesinde Kayseri altını
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX