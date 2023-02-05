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05 Şubat 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 13:30:00

Burak'la arkadaş kaldık

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Manken Didem Soydan özel bir etkinlikte görüntülendi.

15 yıl sonra sarı saçlarını boyatarak koyulaştıran Didem Soydan, eski haline geri döndü. Eski sevgilisi Burak Deniz'le kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Soydan arkadaş kaldıklarını açıkladı. Manken, "Kocaman insanız, arkadaşlığımız saygı ve sevgi çerçevesinde devam ediyor" dedi. Deniz'in Serenay Sarıkaya'yla dijitalde yer alan ve eleştirilen 'Şahmaran' dizisini beğendiğini söyledi. Manken, "Burak ve Serenay çok güzel bir iş yaptı. Şahmaran dizisini çok beğendim" dedi.

Etiketler : didem soydan burak deniz magazin
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