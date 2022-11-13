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13 Kasım 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 11:30:00

Burak'ın yeteneği beni delirtiyor

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Pınar Deniz ile 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Kaan Urgancıoğlu Etiler'de objektiflere yansıdı.

Pınar Deniz ile 'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Kaan Urgancıoğlu Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, çıkışta habercilerin sorularını yanıtladı. Bir dönem 'Kara Sevda' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Burak Özçivit'le ilgili, "Kara Sevda döneminde birlikte rol aldığınız Burak Özçivit'i kıskanıyor muydunuz?" sorusuna Urgancıoğlu, "Deliriyorum Burak Özçivit için. Burak, gerçekten çok yakışıklı ve yetenekli bir çocuk, onun kadar iyi olmak isterim" şeklinde cevap verdi.

Etiketler : Pınar Deniz Yargı Kaan Urgancıoğlu
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