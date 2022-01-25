Burak'ı susturmaya çalışıyor

'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal'ın kendisini Özer Kocer'le aldattığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Ünsal, Sergen'in son dönemdeki açıklamalarının kendisiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturduğunu belirterek mahkemeye başvurdu. Burak Sergen'e, mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkarsa, boşanma aşamasında olduğu eşi Nihan Ünsal'la ilgili konuşamayacak.