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09 Kasım 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 12:30:00

'Burak'a çok güveniyorum'

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Oyuncu Aslı Turanlı, sevgilisi Burak Çelik'e güvendiğini ve bunun için hiç pişman olmadığını söyledi.

Oyuncu Aslı Turanlı, sevgilisi Burak Çelik'e güvendiğini ve bunun için hiç pişman olmadığını söyledi. Turanlı, Avis Mag dergisi için objektif karşısına geçerek, "Birçok konuda erkek arkadaşım Burak ile kontakt halindeyim. Görmediğim şeyleri görebiliyor ve ona gerçekten çok güveniyorum. Onu dinlediğim için şu ana kadar hiç pişman olmadım" dedi. Yeni şeyler keşfettiği bir dönemde olduğunu söyleyen Turanlı, "İnsanları daha çok sevdiğim bir dönem, sanırım aşkla da alakası var. En sevdiğim halimdeyim. Doğru insanı bulunca doğru bakıp doğru görebiliyorsunuz" diye konuştu.

Etiketler : Burak Çelik Aslı Turanlı Avis Mag dergisi
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