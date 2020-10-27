27 Ekim 2020 Salı 21:26:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 07:30:00
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
'Baraj' dizisinde rol alan Burak Yörük, iki yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi manken Elif Aksu ile yeniden birlikte olmaya başladı.
Eski sevgilisi Sibil Çetinkaya'yı ihanet ettiğine dair çıkan haberler hakkında konuşan oyuncu Burak Yörük "Asla bir ihanet söz konusu değil. Biten ilişkiden sonra yeniden eski kız arkadaşımla görüşmeye başladığımda ilişkim bitmişti zaten’’ diyerek hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.