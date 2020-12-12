Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!

Bu süre zarfında bol bol spor yapan Özge Özpirinçci ve erkek arkadaşı Burak Yamantürk , önceki gün ilginç bir kareye imza attı. Özpirinçci, erkek arkadaşının omzuna uzanarak poz verdi. Daha önce bir Instagram kullanıcısında gördüğü pozun aynısını veren oyuncu, çok sayıda beğeni aldı.