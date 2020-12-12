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12 Aralık 2020 Cumartesi 20:53:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 10:01:00

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare! Sevgilisini omzunda taşıdı

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Özge Özpirinçci ile erkek arkadaşı Burak Yamantürk, Bodrum'daki sakin hayatlarına devam ediyor.

Bu süre zarfında bol bol spor yapan Özge Özpirinçci ve erkek arkadaşı Burak Yamantürk , önceki gün ilginç bir kareye imza attı. Özpirinçci, erkek arkadaşının omzuna uzanarak poz verdi. Daha önce bir Instagram kullanıcısında gördüğü pozun aynısını veren oyuncu, çok sayıda beğeni aldı.

Etiketler : Özge Özpirinçci Burak Yamantürk magazin
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