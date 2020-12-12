12 Aralık 2020 Cumartesi 20:53:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 10:01:00
Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare! Sevgilisini omzunda taşıdı
Özge Özpirinçci ile erkek arkadaşı Burak Yamantürk, Bodrum'daki sakin hayatlarına devam ediyor.
Bu süre zarfında bol bol spor yapan Özge Özpirinçci ve erkek arkadaşı Burak Yamantürk , önceki gün ilginç bir kareye imza attı. Özpirinçci, erkek arkadaşının omzuna uzanarak poz verdi. Daha önce bir Instagram kullanıcısında gördüğü pozun aynısını veren oyuncu, çok sayıda beğeni aldı.
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