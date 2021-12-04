Kızları Mercan'ı kucaklarına aldıklarında çok heyecanlı olduklarını söyleyen oyuncu Burak Yamantürk, "Özge'nin de, Mercan'ın da sağlıkları çok iyi durumda, doğuma ben de girdim. Çocuğumu ilk gördüğümüz andan itibaren Özge de, ben de, yanımızda heyecanımızı paylaşan ailemiz de mutluluktan ağladı" dedi. Bebeklerinin adını kendisinin koyduğunu söyleyen Yamantürk, "Doğduğu an koydum adını. Mercan'ı ilk kucağıma aldığımda direk Özge dedim. Annesine çok benziyor" açıklamasını yaptı.