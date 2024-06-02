Burak Sergen dördüncü kez evlendi

5 ay önce ihanet yüzünden Nihan Ünsal'dan boşanan oyuncu Burak Sergen, 4. kez nikah masasına oturdu. 63 yaşındaki Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile Fuat Ali Paşa Yalısı'nda görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Çiftin nikah şahitlerinin arasında Asuman Dabak yer aldı. Oyuncu mutluluğunu, "Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu" diyerek paylaştı.