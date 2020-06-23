Burak Özçivit bu kez aynı hatayı yapmadı

Burak Özçivit bu kez aynı hatayı yapmadı

Kuruluş Osman dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, çok iyi bir sezon geçirdi. 24 Aralık Çarşamba günü dizinin 26. bölümü izleyicilerle atv ekranında buluşacak. Dizinin yeni bölümünden fragmanı instagram hesabından paylaşan Burak Özçivit, bu sefer dikkatliydi.



Bir önceki paylaşımında “Finale doğru, 26.bölüm fragmanı” ifadesi ile paylaşım yapan Burak Özçivit, bazı dizi hayranlarının yüreklerini hoplatmıştı. Dizinin final yaptığını sananlar olmuş, kısa süreli bir şaşkınlık yaşanmıştı.

Ünlü oyunu, yeniden fragman paylaştı ve bu sefer mesajını düzeltti. “Sezon finali” diyerek dizinin fragmanını yayınlayan Burak Özçivit, hayranlarını da ekran başına davet etti.