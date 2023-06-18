Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Burak Kut, dijitalleşmenin müzik sektörüne olan etkisinden bahsetti. Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Kut, "Dijitalleşme yeni başlayanlar için avantaj. Eskiden, büyük bir şirketle çalışmadan, biri olmadan bir yere varamazdınız. Şimdi 14 yaşında biri video hazırlayıp, dijital ortamda paylaşabiliyor ve yayılabiliyor. Bazı zorlukları da var. Sanatsal değeri azaltılmış, içi boşaltılmış şeyler de oluyor. Üretmeye devam edip değişime ayak uydurmak lazım. Benim teknoloji ile aram iyi. Uyum sağlıyorum" dedi.

