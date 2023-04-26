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26 Nisan 2023 Çarşamba 15:29:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 15:29:00

Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

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Burak Deniz ile Hande Erçel, yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" isimli dizide partner olan Burak Deniz ile Hande Erçel, yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu. Hande Erçel ile 7 yıl aradan sonra 'İki Yabancı' adlı dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Burak Deniz, okuma provalarının başladığını söyledi. Önümüzdeki hafta sete çıkacaklarını belirten Deniz, ''Heyecanlıyız. Hande ile birbirimizi tanıyoruz, bunun artı olarak yansıyacağını umut ediyoruz'' dedi.

Etiketler : burak deniz hande erçel aşk laftan anlamaz proje
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