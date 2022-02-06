VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
"Tarihe geçecek" projede sona yaklaşıldı!
Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki
Başkanı Bahçeli'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki
Elon Musk Türkiye'yi seçti
Talimatı terörist elebaşı verdi! YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı
Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı!
13 yıl sonra bir ilk!
ABD'ye yerleşiyorlar
Hira 8 oldu
Çok yakışan bir çift
Burak arkadaşım ziyaretime gelebilir
Nice senelerimize
Arabesk gecesi
Hakaret etti, şiddet uyguladı
Boris Johnson ile Macron'dan kritik görüşme! Anlaştılar
Kıbrıs'ta Rumlar telaşlandı! Osmanlı tapusu paniği
HÜRKUŞ simülatöründe sevindiren gelişme!
Başkan Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapanlara soruşturma: Gözaltı var
Bölgede tansiyon yükseliyor!
Eski korumadan çarpıcı iddia: Kaddafi ölmedi!
Nefret ve öfke kustular
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Şubat
06 Şubat 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 12:00:00

Burak arkadaşım ziyaretime gelebilir

ABONE OL

Alice Müzikaliyle yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Alice Müzikaliyle yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, Etiler'de objektiflere yansıdı. Habercilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, geçtiğimiz hafta takıntılı hayranı nedeniyle 'Şahmeran' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'in kendisini evinde ziyaret etmesiyle ilgili konuştu. Sarıkaya, Burak Deniz için "Arkadaşım, istediği zaman gelebilir evime" dedi.

Etiketler : Alice Müzikali Serenay Sarıkaya Etiler
İlk görüşmede kapıdan çevrildim

İlk görüşmede kapıdan çevrildim
İyiyim sağlıklıyım

İyiyim sağlıklıyım
Yapılan yanlışı unutmuyor

Yapılan yanlışı unutmuyor
Alice kapalı gişe

Alice kapalı gişe
Aşı sayesinde hafif atlattım

Aşı sayesinde hafif atlattım
1 yılda 8 filmde oynadı

1 yılda 8 filmde oynadı
Kumbaralar çocukları ısıtacak

Kumbaralar çocukları ısıtacak
Kışa merhaba partisi

Kışa merhaba partisi
Babam için kabul ettim

Babam için kabul ettim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER