Burak arkadaşım ziyaretime gelebilir

Alice Müzikaliyle yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, Etiler'de objektiflere yansıdı. Habercilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, geçtiğimiz hafta takıntılı hayranı nedeniyle 'Şahmeran' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'in kendisini evinde ziyaret etmesiyle ilgili konuştu. Sarıkaya, Burak Deniz için "Arkadaşım, istediği zaman gelebilir evime" dedi.