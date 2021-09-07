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07 Eylül 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 18:30:00

‘Bunu Burcu'dan hiç beklemiyordum'

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Burcu Güneş, 2002 yılında ölen babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez'deki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş'e tapu iptali davası açtı.

Burcu Güneş, 2002 yılında ölen babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez'deki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş'e tapu iptali davası açtı. Oğlu Eren Can'la birlikte yaşayan Nuray Güneş, 30 yıldır mütevazı bir yaşantısının olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Seneler önce babasının işinin bozulması nedeniyle, bu evi bana vermek zorunda kaldı. 28 yıl sonra bana dava açıyor. Burcu, seni çok seviyorum. Kızım bunu senden hiç beklemiyordum."

Etiketler : Burcu Güneş 2002 yılı Ali Güneş
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