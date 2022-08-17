“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi

Dört yıl ara verdiği ekranlara 'Bambaşka Sohbetler' programıyla dönen Ceyda Düvenci'nin ilk konuğu oyuncu eşi Bülent Şakrak oldu. Çok heyecanlı olduğunu belirten sunucu eşini kendisini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Yapımda, "Hayatının en güzel günü?" sorusuna Şakrak, "Seni ve Melisa'yı hayatıma kattığım gün" diyerek romantik bir yanıt verdi.