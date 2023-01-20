Bülent Ersoy'lu başlangıç

Bülent Ersoy, Şenol İpek, Ece Erken, Özlem Yıldız, Demet Şener, Alişan ve Buse Varol gibi isimler Silivri'de açılışta bir araya geldi. Ünlü isimler Uğur Vergili'nin sahibi olduğu Başkent İnşaat'ın lansmanında boy gösterdi. Etkinliğin açılışını beton mikserine basarak başlatan Ersoy, "Ayağımın uğurlu olduğunu söylerler. Bir iki aya burada boş daire bulamazsanız" dedi.