VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
05 Haziran 2024 Çarşamba 13:43:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 13:43:00

Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!

ABONE OL

Bülent Ersoy konser ekibinde tasarruf yolunu seçti ve daha önce 21 kişiden 18'e düşürdüğü orkestra ekibini, 6 kişiye düşürdü. Bülent Ersoy'un tasarruf tedbirini alma nedeni de ortaya çıktı.

Bülent Ersoy tasarruf tedbirine gitmeye karar verdi. Konser ekibinde kemer sıkma politikası uygulamasına geçen Bülent Ersoy, 18 kişiden oluşan orkestra ekibini 6 kişiye düşürdü. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; sanatçı, pandemi sonrası dönemde de, 21 kişiden oluşan saz ekibinin sayısını 18'e düşürmüştü.

Bülent Ersoy son olarak İstanbul'daki son konserinde sahneye sadece 6 sazcısıyla çıkıp konser verdi. Sanatçının orkestrasını bu denli azaltması, görenlerin dikkatinden kaçmadı. Usta ismin, yüksek konser bütçelerini dengelemek için bu yolu seçtiği öğrenildi.

Etiketler : bülent ersoy magazin bülent ersoy orkestra
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
Fatma Karanfil vefat etti

Fatma Karanfil vefat etti
Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti
Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"

Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Burak Sergen dördüncü kez evlendi
Hemşerilerini unutmuyor

Hemşerilerini unutmuyor
ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX