Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!
Bülent Ersoy konser ekibinde tasarruf yolunu seçti ve daha önce 21 kişiden 18'e düşürdüğü orkestra ekibini, 6 kişiye düşürdü. Bülent Ersoy'un tasarruf tedbirini alma nedeni de ortaya çıktı.
Bülent Ersoy tasarruf tedbirine gitmeye karar verdi. Konser ekibinde kemer sıkma politikası uygulamasına geçen Bülent Ersoy, 18 kişiden oluşan orkestra ekibini 6 kişiye düşürdü. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; sanatçı, pandemi sonrası dönemde de, 21 kişiden oluşan saz ekibinin sayısını 18'e düşürmüştü.
Bülent Ersoy son olarak İstanbul'daki son konserinde sahneye sadece 6 sazcısıyla çıkıp konser verdi. Sanatçının orkestrasını bu denli azaltması, görenlerin dikkatinden kaçmadı. Usta ismin, yüksek konser bütçelerini dengelemek için bu yolu seçtiği öğrenildi.