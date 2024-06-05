Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!

Bülent Ersoy tasarruf tedbirine gitmeye karar verdi. Konser ekibinde kemer sıkma politikası uygulamasına geçen Bülent Ersoy, 18 kişiden oluşan orkestra ekibini 6 kişiye düşürdü. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; sanatçı, pandemi sonrası dönemde de, 21 kişiden oluşan saz ekibinin sayısını 18'e düşürmüştü.

Bülent Ersoy son olarak İstanbul'daki son konserinde sahneye sadece 6 sazcısıyla çıkıp konser verdi. Sanatçının orkestrasını bu denli azaltması, görenlerin dikkatinden kaçmadı. Usta ismin, yüksek konser bütçelerini dengelemek için bu yolu seçtiği öğrenildi.