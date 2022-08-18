Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet

Bülent Ersoy, Gürcistan Batum'da sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, 2 yıl önce vefat eden modacı Nur Yerlitaş'ın hazırlamış olduğu son kıyafetini 2.5 senenin ardından sahnesinde giydi. Duygusal anlar yaşayan Ersoy, "Nur'um bak bana hazırlamış olduğun son kıyafetti. Ama bugüne kısmetmiş giymek. Canım arkadaşımı çok özlüyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

