Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafeti giydi
Bülent Ersoy, Batum'da sevenleriyle bir araya geldi. Bülent Ersoy, vefat eden Nur Yerlitaş'ın hazırlamış olduğu son kıyafetini sahnesinde giydi.
Bülent Ersoy, Gürcistan Batum'da sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, 2 yıl önce vefat eden modacı Nur Yerlitaş'ın hazırlamış olduğu son kıyafetini 2.5 senenin ardından sahnesinde giydi. Duygusal anlar yaşayan Ersoy, "Nur'um bak bana hazırlamış olduğun son kıyafetti. Ama bugüne kısmetmiş giymek. Canım arkadaşımı çok özlüyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.