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15 Ocak 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 10:00:00

Buket Aydın: Benden küçük ama 11 yaş değil

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Buket Aydın sevgilisi Oğuzhan Beker hakkında açıklamada bulundu.

Dijital platform Haberet.com özel bir davet gerçekleştirdi. Etiler Celebrity'de gerçekleşen etkinliğe sitenin Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın katıldı. İş, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı gecede Aydın, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Yaptığı ağır rejim ve sporla 11 kilo verdiğini söyleyen Aydın, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Oğuzhan Beker'le mutlu bir ilişkisi olan Aydın, aralarındaki yaş farkıyla ilgili sorulara, "Birlikte olduğum kişiyle aramda 11 yaş yok. Benden küçük aramızda o kadar fark yok" dedi.

Etiketler : buket aydın oğuzhan beker magazin
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