Bu yıl 3 kişi kutluyoruz

Baba olmak için gün sayan oyuncu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile birlikte kamera karşısına geçti. 2018 yılında dünyaevine giren çiftten Büyükak, "Bu yıl dönümümüzü üç kişi kutluyoruz" ifadelerini kullandı. Beşen ise Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Canım sevgilim... Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.

