Bu sefer sesleri yarışacak

'O Ses Yılbaşı Özel'in yarışmacıları belli oldu. Oyuncular Ebru Şahin, Alina Boz, Melis Sezen, Büşra Pekin ve Selin Şekerci, bu kez sesleriyle programda yer alacak.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programının hazırlıkları tamamlandı. Her sene ünlü isimlerin yer aldığı programın 2023'e merhaba diyecek olan kadrosu belli oldu. Yarışmada oyuncular Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora performans sergileyecek. Eser ve Berfu Yenenler'in 'Çift Terapisi' adlı gösterilerini sahneleyeceği programda sosyal medya fenomenleri Cemal Can Canseven ile Danla Biliç de şarkı performansı sergileyecek. Yarışmanın jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan oturacak. Çekimler ise bu hafta başlıyor.