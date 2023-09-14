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14 Eylül 2023 Perşembe 07:20:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 07:20:00

Bu kış albüm geliyor

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Şarkıcı Ebru Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Şarkıcı Ebru Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Konserde modacı Pınar Kerimoğlu imzalı iki kıyafet taşıyan Yaşar, zarafeti ve güzelliğiyle dinleyicilerinden tam not aldı. Takılarıyla dikkatleri üzerine çeken Yaşar, "Doğu ve Batı sentezi yaptım. Modacım Pınar Kerimoğlu, elbisemi dikti. Kayınvalidem tarafı da takılarımı gönderdi" dedi. Geçtiğimiz haftalarda tatile giden ve ardından rahatsızlanan şarkıcı, "İlk günler çok güzeldi, tatilim gayet güzel gidiyordu ama çok hasta oldum. Havaların tutarsızlığı biraz kötü etkiledi. 5 gün serum aldım. Bir konserimi ertelemek zorunda kaldım" dedi. Yaşar, kış aylarında albüm çıkaracağının da müjdesini verdi.

Etiketler : Bu kış albüm geliyor Şarkıcı Ebru Yaşar Paraf Kuruçeşme Açıkhava
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