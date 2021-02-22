Bu kez Mustafa'sız kutlama!

Boşandıktan sonra dost olduklarını söyleyen ve çocuklarının tüm güzel günlerinde yan yana gelen Mustafa Sandal ile Emina Jahovic bu yıl, bu kuralı bozdu! Emina Jahovic'in Mustafa Sandal için 'Nakafaları ödemiyor. Çocuklarının bakımını üstlenmiyor' sözlerinin ardından eski eşler karşı karşıya geldi.



AĞABEYDEN DESTEK

Jahovic'in yaptığı açıklamalar sonrası eski eşle arasına mesafe koyan Sandal, önceki gün 9 yaşındaki Yavuz'un yeni yaş gününe katılamadı. Sandal, sosyal medyadan oğlunun doğum gününü kutladı. Ayrıca zor günler geçiren Emina Jahovic'i bugünlerinde bir dönem NBA'da oynayan ağabeyi Mirsad Türkcan da yalnız bırakmadı. Kardeşine destek olmak için Türkiye'de bulunan Türkcan, yeğenlerinin doğum günü kutlamasına da katıldı.