Bu kez güldürüyor

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Alem FM'in başarılı programcısı Fatih Yıldırım, komedi dizisi 'Üniversdeli'de rol aldı.
Alem FM'in başarılı programcısı Fatih Yıldırım, komedi dizisi 'Üniversdeli'de rol aldı. TRT'nin yeni dijital platformu 'tabii'de yayınlanan dizide Yıldırım, Gıyas karakterini canlandırıyor. Senaryo gereği saçını ve bıyığını uzatan Yıldırım, 'Kendime yabancılaştım özgüvenimi kaybettim'' dedi. Fatih Yıldırım, çekimler biter bitmez saçını kestirerek eski haline geri döndü. 10 bölümden oluşan dizinin çekimleri 2 ay sürdü.