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13 Kasım 2023 Pazartesi 07:34:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 07:34:00

Bu kez aşk için pres yapıyor

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Futbolcu Lucas Torreira'nın kız arkadaşı oyuncu Devrim Özkan ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın kız arkadaşı oyuncu Devrim Özkan ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yıldız oyuncu 9 fotoğraf ve 1 video paylaşırken "Sen benim en iyi yerimsin" ifadelerini kullandı. Lucas'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Lucas'ın takipçileri 'Bu kes aşk için pres yapıyor' yorumlarında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Torreira, yeni dizisinin çekimlerine başlayan Özkan'a çiçek yollayarak jest yapmış ve çiçeğin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmıştı.

Etiketler : lucas torreira kız arkadaşı devrim özkan pres
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