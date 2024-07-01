Ünlü ikiliden başrolde 3. buluşma

Bu ikili çok seviliyor... Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'dan başrolde 3. buluşma

'Fazilet Hanım ve Kızları' ile 'Teşkilat' dizilerinde rol alan Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal bir kez daha aynı dizi projesinde başrolü paylaşacak.



BAŞROLDE 3'ÜNCÜ BULUŞMA



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncular Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal, Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği O3 Medya imzalı 'Kalpazan'da oynayacak.

Ulusal kanalda yayınlanacak olan dizide Darphane'de çalışan Adem'in kirli sistemin içinde başına gelen olaylar sonrası sahte para basan bir kalpazana dönüşme hikâyesi anlatılacak.

Yeni sezon için dikkat çeken dizide Adem'in zıttı olan Kartal rolü için Çağlar Ertuğrul ile imza aşamasına gelindi. Kartal'ın yollarını kesiştiği Ayşe rolünü ise güzel oyuncu Deniz Baysal oynayacak.