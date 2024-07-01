Ünlü ikiliden başrolde 3. buluşma

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01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:41:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:41:00

Bu ikili çok seviliyor... Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'dan başrolde 3. buluşma

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'Fazilet Hanım ve Kızları' ile 'Teşkilat' dizilerindeki performanslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncular yeni bir projede daha partner oldular. Yakaladıkları uyum ile diziseverler tarafından yakıştırılan Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal yeni sezonda 'Kalpazan' adlı dizide seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'Fazilet Hanım ve Kızları' ile 'Teşkilat' dizilerinde rol alan Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal bir kez daha aynı dizi projesinde başrolü paylaşacak.

BAŞROLDE 3'ÜNCÜ BULUŞMA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncular Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal, Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği O3 Medya imzalı 'Kalpazan'da oynayacak.

Ulusal kanalda yayınlanacak olan dizide Darphane'de çalışan Adem'in kirli sistemin içinde başına gelen olaylar sonrası sahte para basan bir kalpazana dönüşme hikâyesi anlatılacak.

Yeni sezon için dikkat çeken dizide Adem'in zıttı olan Kartal rolü için Çağlar Ertuğrul ile imza aşamasına gelindi. Kartal'ın yollarını kesiştiği Ayşe rolünü ise güzel oyuncu Deniz Baysal oynayacak.

Etiketler : fazilet hanımın kızları teşkilat dizi çağlar ertuğrul deniz baysal kalpazan
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