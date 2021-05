Bir hafta önce anne olan Didem Balçın, eşi Can Aydın ile evliliklerinin birinci yıl dönümünü duygusal bir yazıyla kutladı. Oyuncu, "Birbirimize verilebilecek en güzel hediyeyi verdik. Sevgimize ve ikimize ait olan bu mucizeye şükürler olsun. Bana yaşattığın, her gün daha da güzel olan bu hayat için binlerce kere teşekkürler her şeyim'' yazdı.